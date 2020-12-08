شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حقوق الانسان يتفقد دار الملاحظة الاجتماعية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد : خلال زيارتي لدار الملاحظة الاجتماعية بجدة اطلعت على الخدمات المقدمة للنزلاء وآليات التعامل مع قضاياهم والبرامج المقدمة لهم وتأكدت من جودتها وانسجامها مع مسارات إعادة إدماجهم في المجتمع بما يواكب سلسلة الإصلاحات المتحققة بالنسبة للأحداث وآخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

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