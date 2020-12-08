شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث دعم العمليات الانسانية مع المبعوث البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للشؤون الإنسانية ومنع المجاعات كريس بولد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية على مستوى العالم، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.