شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث دعم العمليات الانسانية مع المبعوث البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية على مستوى العالم، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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