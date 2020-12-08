شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ"اليوم".. تحركات عاجلة لمكافحة "ذبابة الرمل" في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت "اليوم" أن الصحة تحركت مؤخراً على أثر شكاوى من مواطنين، بإصابتهم بمرض اللشمانيا الجلدية خلال زيارتهم لموقع منتزة الثمامة والنادي السعودي للطيران، وطالبت بالتدخل بأعمال رش في المنطقة للحشرة الناقلة لمرض اللشمانيا، وقامت "الصحة" بتوجيه فريق تقصي بيطري وحشري للموقع، والقيام بعمل التقصي الوبائي عن حالات ليشمانيا أخرى، وعمل مسح حشري عن ناقل مرض اللشمانيا "ذبابة الرمل" .
وطالبت "الصحة" في خطاب بعثته لمدير الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بتوجيه من يلزم بأعمال مكافحة حشرية لجحور القوارض المنتشرة في الموقع .
ووفقاً لإحصائية حصلت عليها "اليوم" فأنه بلغ عدد مصابي اللشمانيا الجلدية في المملكة خلال العام 2019 م ، 1096 إصابة ، منها "40" إصابة في الرياض ، و "173" إصابة في الشرقية .
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