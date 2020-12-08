السعودية تجدد دعمها لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمواقف السعودية الداعمة للسودان في الكثير من المجالات.

وعبر البرهان خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الخرطوم اليوم بالتعاون المشترك بين البلدين متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، استقبل اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمل رئيس المجلس الانتقالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أركان الداود.

