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2020-12-08 خسف أرضي بالخفجي والدفاع المدني يباشر متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني في الخفجي بلاغًا عن خسف أرضي غرب (قصير الطيار). وأوضح الدفاع المدني أنه تم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



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