أخبار السعودية اليوم.. تقدم سعودي في اختبارات «TIMSS».. وتحقيقات في واقعة اختفاء شاب بالرياض

ترصد «صحيفة عاجل» اليوم الثلاثاء، الموافق 8 ديسمبر 2020م أهم أخبار السعودية منها: المملكة تحقق ارتفاعًا في نتائج تحصيل الطلبة في اختبار «TIMSS» لعام 2019، و بدء تطبيق غرامات التخلف عن إصدار رخصة السكن الجماعي أول يناير، و«هدف» يعلن عن مفاجأة سارة لموظفات القطاع الخاص.

المملكة تحقق ارتفاعًا في نتائج تحصيل الطلبة في اختبار «TIMSS» لعام 2019

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل «IEA» في أكثر من 60 دولة حول العالم، ونفذته الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم، وشمل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مناطق المملكة.

أول يناير.. بدء تطبيق غرامات التخلف عن إصدار رخصة السكن الجماعي

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تذكيرها بضرورة إصدار ترخيص السكن الجماعي قبل موعد تطبيق الغرامات من أول يناير القادم.

قصة اختفاء شاب في الرياض.. والجهات الأمنية تحقق في الواقعة

تحقق الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بملابسات اختفاء شاب يبلغ من العمر ١٨ عامًا.

بعد تمديده إلى 24 شهرًا.. «هدف» يعلن عن مفاجأة سارة لموظفات القطاع الخاص

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تذكير الموظفات في القطاع الخاص، بالاستفادة من مميزات برنامج «وصول» الذي تم تمديد دعمه إلى 24 شهرًا.

«المرور»: غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 4 مدن

أوضح المرور السعودي، أنه سيبدأ من غد الأربعاء، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق» في أربع مدن.

الصندوق العقاري: فئات يجوز للمستفيد التنازل لها عن تمويله المدعوم

حدد صندوق التنمية العقارية الفئات التي يمكن للمستفيد أن يتنازل لها تمويله العقاري المدعوم من الصندوق.

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم اشتراط المرأة عدم الزواج عليها أو تأخير الإنجاب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها، أو تأخير الإنجاب وعدم تتابع الحمل.

«توكلنا»: 4 تعليمات لعمل التطبيق بشكل صحيح

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، مجموعة من التعليمات التي يجب توافرها لعمل التطبيق بشكل صحيح على الهاتف.

الضمان الصحي: يحق لشركة التأمين إلغاء أو استبدال التعاقد مع مقدم الخدمة بشرط

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يجوز لشركة التأمين إلغاء أو استبدال التعاقد مع مقدم الخدمة، بشرط التنسيق مع حامل الوثيقة.

بالصور.. «البيئة» تعيد تأهيل أشجار تضررت جراء السيول في محافظة أملج

أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تأهيل الأشجار التي تضررت جراء السيول بوادي «عمق» في محافظة أملج بمنطقة تبوك، وإعادتها إلى الوضع الطبيعي.

صفقات لـ«منقيات» بالكامل في لوني «الصفر» و«الشقح»

انتقلت «منقيات» عدد من أشهر ملاك الإبل في الخليج العربي إلى ملاك جدد؛ حيث شهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة دخول أسماء جديدة في عالم الإبل. ومع بدء المنافسات الجارية حاليًّا في «الصياهد الجنوبية للدهناء» شمالي شرق الرياض، تغيب عدد من أبرز الملاك عن كشوفات التسجيل حتى اليوم 7 ديسمبر.

ارتفاع الذهب في السوق السعودية.. قائمة بالأسعار المحلية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود المعدن الثمين عالميًّا على خلفية آمال أمريكية بالتوصل لحزمة تحفيز مالي.

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