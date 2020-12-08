فيروس كورونا.. وزارة الصحة تعلن خريطة التعافي الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 64 حالة.

وسجّلت المدينة المنورة والطائف 11 حالة لكل منهما، وتمّ تسجيل 10 حالات بكل من بريدة وجدة، وسجلت ينبع 8، وتبوك ومكة المكرمة ورياض الخبراء 7 حالات لكل منهم، وسجلت المذنب والخرج 6 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 5 حالات بكل من نجران وعنيزة وعيون الجواء والليث.

ووفق الوزارة تم تسجيل 4 حالات بكل من الأسياح والقنفذة والقطيف والعقيق والعيص والمبرز، فيما سجلت 3 حالات بكل من خميس مشيط والمجمعة، والدمام ورجال ألمع وقرية العليا ووادي الدواسر، فيما سجلت حالتان فقط في سكاكا وحائل وبيشة والزلفى وبقيق وخيبر وظهران الجنوب وبني حسن وبللسمر.

وتمّ تسجيل حالة تعاف واحدة في كلّ من بدر الجنوب، والقوارة، والنبهانية، وعرر، وأبها، وجازان، والهفوف، والدلم، وأبو عريس، والرس، والكامل، والقريات، والحناكية، والكبرية، وفيفا، والريث، والجفر.

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