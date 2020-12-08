«الضمان الصحي» يصدر تعميمًا «هامًا» حول استقبال الحالات الطارئة

تقييد التكاليف على شركات التأمين..
أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، في تعميم له، ضرورة استقبال الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى «الإنعاش، الطارئة» دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عثمان بن يوسف القصبي –عبر حسابه على تويتر- إنه يجب على الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الرجوع لشركات التأمين التي يجب إبلاغها خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.
وللاطلاع على التعميم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
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