توضيح من «أبشر» حول عدم ظهور «تاريخ الميلاد» في جواز السفر

أوضحت منصة «أبشر» الإجراء المطلوب من المستفيد في حالة عدم ظهور «تاريخ الميلاد» ببياناته المسجلة لديها.

وتلقت المنصة استفسارًا من أحد المستفيدين قال فيه: «أثناء قيامي بتجديد جواز سفري وعند دخولي المنصة (إلكترونيًا) تظهر لي صورة لتفاصيل الجواز الجديد بدون تاريخ الميلاد فهل هذا خطأ تقني؟»، وردَّت «أبشر» بأن المستفيد في هذه الحالة عليه أن يزودها بالصورة عبر الرسائل الخاصة مرفقة ببيانات تشمل «الاسم ورقم الهوية ورقم جواله للتواصل معه».

وتقدم منصة «أبشر» الخدمات كافة في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة، ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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