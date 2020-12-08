مخاطر الفساد على «القطاع الصحي» تتصدر مؤتمر «نزاهة».. غدًا

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد غدًا، المنتدى السنوي التاسع «افتراضيًا» تحت شعار الأمم المتحدة: «التعافي بالنزاهة»، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص وممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م

وسيناقش المنتدى الذي سيقام من الساعة 7.30 مساءً حتى الساعة 9.30 مساءً، موضوعات تتعلق بأهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، واستعراض مخاطر الفساد في القطاع الصحي من خلال التجارب الدولية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة.

ويهدف المنتدى إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

يأتي المنتدى انطلاقًا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وضمن سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بتنظيم الدول الأطراف مؤتمرات إقليمية ودولية، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

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