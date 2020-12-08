تورط «تشكيل عصابي» في سرقة حظائر المواشي بالرياض

شرطة المنطقة ألقت القبض على عناصره..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السطو على حظائر المواشي. وصَرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنَّ الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأسًا من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة اقرأ أيضا: بالفيديو.. القبض على جناة تورطوا في 6 جرائم كبرى

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