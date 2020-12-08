كورونا في السعودية.. 193 إصابة جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359115 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 349414 حالة.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5989 حالة.

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