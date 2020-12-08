صرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السطو علي حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة 184 رأسا من الأغنام، تقدر قيمتها بنحو 360,000 ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 أشخاص سرقوا 184 رأسا من الأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.