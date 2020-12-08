ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي في عدة مناطق

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك 37 مواطناً و32 مقيماً 8 منهم من الجنسية السودانية، و7 من الجنسية المصرية، و6 من الجنسية الهندية، و4 من الجنسية اليمنية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، و5 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على 188 شاحنة، الذي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996)، ورقم (999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.