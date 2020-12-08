السعودية اليوم / العراق يسجل 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12477 فيما تم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء غلى 498064 حالة.

// انتهى //

17:31ت م

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بغداد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 568138 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12477 فيما تم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء غلى 498064 حالة.// انتهى //17:31ت م0130

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