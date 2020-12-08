

تبوك 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم، " مشروع الحديقة المركزية " وعدداً من المشروعات التنموية بمدينة تبوك .

وتخدم الحديقة المركزية الجزء الجنوبي من المدينة على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع ، والتي تشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن التي تحتوي على مسطحات خضراء تتجاوز الـ 680 ألف متر مربع وممشى بطول يزيد عن ٢كم اضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية وكذلك مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية.

كما تفقد أمين منطقة تبوك مشروع مشتل الأمانة الحديث ويضم بيوت محمية بتقنيات حديثة وعالية الجودة .

وفي نهاية الجولة قدم أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ الشكر لجميع العاملين ، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني، وما تسهم فيه هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة للمدينة .

// انتهى //

17:29ت م

0129





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.