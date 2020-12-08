السعودية اليوم / هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظم منتداها التاسع "افتراضياً"



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد غدًا، المنتدى السنوي التاسع "افتراضياً" تحت شعار الأمم المتحدة: (التعافي بالنزاهة)، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م.

وسيناقش المنتدى الذي سيقام من الساعة 7.30 مساءً حتى الساعة 9.30 مساءً، عبر الرابط http://nazaha.sa/9dec موضوعات تتعلق بأهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، واستعراض مخاطر الفساد في القطاع الصحي من خلال التجارب الدولية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة.

ويهدف المنتدى إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية

// انتهى //

16:19ت م

0115



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد غدًا، المنتدى السنوي التاسع "افتراضياً" تحت شعار الأمم المتحدة: (التعافي بالنزاهة)، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م.وسيناقش المنتدى الذي سيقام من الساعة 7.30 مساءً حتى الساعة 9.30 مساءً، عبر الرابط http://nazaha.sa/9dec موضوعات تتعلق بأهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، واستعراض مخاطر الفساد في القطاع الصحي من خلال التجارب الدولية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة.ويهدف المنتدى إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.ويأتي هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.// انتهى //16:19ت م0115

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