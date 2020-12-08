السعودية اليوم / البرلمان العربي يدعو لتقديم مزيد من الدعم للشعوب الفقيرة التي عانت من جائحة كورونا



القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

شارك البرلمان العربي في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي بجامعة الدول العربية اليوم.

وأوضح البرلمان العربي في بيانٍ له، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على اهتمام البرلمان العربي بجائحة

وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي دعا دول العالم إلى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للشعوب الفقيرة التي عانت من جائحة كورونا، لكي تكون قادرة على مواجهة تداعياتها والوفاء بالتزامات وتطلعات شعوبها من أجل الحصول على الغذاء والدواء والتعليم.

وناقش الاجتماع وثيقة الإطار الإستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسة، منها التزام المنطقة العربية بالقضاء على الجوع، وحالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية، والتحديات التي تعترض التوصل لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني في العالم العربي (القضاء التام على الجوع)، وأولويات العمل لتسريع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وكذلك فرص الشراكة والتعاون بين الدول العربية للقضاء على الجوع.

// انتهى //

16:02ت م

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القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسشارك البرلمان العربي في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي بجامعة الدول العربية اليوم.وأوضح البرلمان العربي في بيانٍ له، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على اهتمام البرلمان العربي بجائحة كورونا التي تمثل تحديًا بالغ القسوة للعالم العربي وللإنسانية بشكل عام، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في العديد من الدول، كما تم استعراض آراء وتصورات البرلمان العربي في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم العربي التداعيات السلبية لهذه الجائحة على اقتصاديات الدول العربية.وأشار البيان إلى أن البرلمان العربي دعا دول العالم إلى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للشعوب الفقيرة التي عانت من جائحة كورونا، لكي تكون قادرة على مواجهة تداعياتها والوفاء بالتزامات وتطلعات شعوبها من أجل الحصول على الغذاء والدواء والتعليم.وناقش الاجتماع وثيقة الإطار الإستراتيجي للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسة، منها التزام المنطقة العربية بالقضاء على الجوع، وحالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية، والتحديات التي تعترض التوصل لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني في العالم العربي (القضاء التام على الجوع)، وأولويات العمل لتسريع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وكذلك فرص الشراكة والتعاون بين الدول العربية للقضاء على الجوع.// انتهى //16:02ت م0108

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