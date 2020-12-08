السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ 952 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 952 جولة رقابية و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق جميع المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومنافذ البيع بالمنطقة للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 11 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير (728) موقعاً، باستخدام (141787) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، للحد من انتشار فيروس "

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة، حيث تستقبل يومياً الشكاوى والبلاغات عبر مركز البلاغات (940).

// انتهى //

16:01ت م

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الدمام 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 952 جولة رقابية و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق جميع المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومنافذ البيع بالمنطقة للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 11 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير (728) موقعاً، باستخدام (141787) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، للحد من انتشار فيروس " كورونا المستجد"، ورفعت (7418) طناً من النفايات، وأزالت (5066) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات .وأكدت أمانة الشرقية، استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة، حيث تستقبل يومياً الشكاوى والبلاغات عبر مركز البلاغات (940).// انتهى //16:01ت م0107

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