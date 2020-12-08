السعودية اليوم / رئيس شؤون الحرمين يلتقى رئيس هيئة حقوق الإنسان



مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه اليوم, معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه معاليه بدور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على رعاة الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍ حقه, سائلا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة, مشيدا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.

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15:59ت م

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