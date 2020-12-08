سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 13.4 مليار ريال

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 21.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8612.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 385 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 485 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، وصناعة الورق، وصادرات، وأمانة للتأمين، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، واتحاد الخليج، وسليمان الحبيب، والوطنية، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والتصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وكيان السعودية، والمصافي، وصادرات، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1528.97 نقطة ليقفل عند مستوى 20428.58 نقطة، وبتداولات بلغت 52 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1491 صفقة.

