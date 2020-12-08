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يحلّ فنان العرب محمد عبده ضيفاً على وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ضمن لقاءات "ضيف بدر" في لقاءٍ مباشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، سيتم بثه في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء.
وسيتحدث فنان العرب في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانب مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب وزير الثقافة في موقع "إنستغرام" تحت مسمى "ضيف بدر"، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤوناً إبداعية متنوعة.وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 04:38 PM
عبر حسابه على موقع التواصل "إنستغرام"وزير الثقافة يستضيف فنان العرب محمد عبده ضمن لقاءات "ضيف بدر"
يحلّ فنان العرب محمد عبده ضيفاً على وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ضمن لقاءات "ضيف بدر" في لقاءٍ مباشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، سيتم بثه في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء.
وسيتحدث فنان العرب في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانب مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب وزير الثقافة في موقع "إنستغرام" تحت مسمى "ضيف بدر"، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤوناً إبداعية متنوعة.
، وزير الثقافة يستضيف فنان العرب محمد عبده ضمن لقاءات "ضيف بدر" ،
المصدر : الخليج 365
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