مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا لمنسوبيها بشأن «توكلنا»

أكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم وافقت على اعتماد تطبيق «توكلنا»، ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي يعمل بها في أماكن العمل بالقطاعات الحكومية.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم، طالبت منسوبيها للعمل بالتعميم الموجه إليهم في هذا الشأن والتقيد بموجبه.

ووافق المقام السامي في أكتوبر الماضي، على اعتماد استخدام تطبيق «توكلنا» في إثبات خلوّ الشخص من الإصابة بفيروس كورونا في الجهات الحكومية والخاصة.

ونصت الموافقة على اعتماد «توكلنا» ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في أماكن العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البروتوكولات الوقائية البلدية والخاصة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام وكذلك مزاولة رياضة المشي.

وأوصت الجهات الحكومية والخاصة كافة بالاكتفاء باستخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلوّ الشخص من الإصابة، وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية لإثبات ذلك.

اقرأ أيضًا:

«توكلنا»: 4 تعليمات لعمل التطبيق بشكل صحيح

«توكلنا» يوضح آلية ظهور الصور الشخصية في التطبيق

إخفاء صورة النساء من تطبيق «توكلنا»: عبر خطوتين