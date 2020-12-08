جراحة نادرة تنقذ حياة طفل بالمدينة المنورة

استغرقت 6 ساعات..
نجح فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة، من إجراء عملية نادرة لطفل يبلغ من العمر ٦ سنوات.
وذكرت صحة المدينة المنورة –عبر تويتر- أن الطفل المريض كان يعاني من تليف كبدي خلقي ودوالي بالمعدة والمريء، تسببت في حصول مضاعفات شديدة وحدوث نزف داخلي.
وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات الأولية وعمل الأشعة واستقرار حالة الطفل المريض، قام فريق مكون من استشارين عناية مركزة وجهاز هضمي بإجراء قسطرة نادرة لوضع دعامة بين الوريد البابي الكبدي والوريد الأجوف.
وأوضحت صحة المدينة، أن العملية استغرقت أكثر من 8 ساعات تحت التخدير العام، وتكللت بالنجاح، وتم نقل الطفل إلى العناية المركزة في مستشفى الملك فهد إلى حين استقرار حالته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تعد نادرة جدًّا نظرًا لخطورتها؛ حيث تتم القسطرة من فتحة صغيرة جدًا في الرقبة يبلغ عرضها ٣ ملم، وتجري في المراكز والمستشفيات المجهزة والمختصة في هذا المجال.
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