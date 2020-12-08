«الحياة الفطرية» تطلق 15 من ظباء الريم في منتزه «مرات» بالرياض

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 15 من ظباء الريم في منتزه مرات الوطني بمنطقة الرياض.

وذكر المركز –عبر حسابه على تويتر- أن إطلاق الظباء تم بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، ومحافظ مرات.

وكان مركز الحياة الفطرية أطلق منذ يومين، بالتعاون مع شركة أرامكو، 10 من ظباء الريم، و3 من المها العربي في منتزه «بقيق» البرّي. وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

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