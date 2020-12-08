شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق ارتفاعًا في نتائج تحصيل الطلبة باختبار "TIMSS" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل (IEA) في أكثر من 60 دولة حول العالم، ونفذته الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم، وشمل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يمثلون مختلف مناطق المملكة.

وأكدت النتائج أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التحصيل الدراسي جميعها مقارنة مع العام 2015، حيث ارتفع متوسط درجات طلبة الصف الثاني المتوسط في الرياضيات من 368 نقطة عام 2015 إلى 394 نقطة عام 2019، وفي العلوم من 396 نقطة عام 2015 إلى 431 نقطة عام 2019.

وأوضحت النتائج أن متوسط تحصيل طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات قد ارتفع ليبلغ 398 نقطة في 2019 مقارنة بالعام 2015 (383 نقطة)، كذلك ارتفع متوسط تحصيلهم في العلوم حيث بلغ 402 نقطة في 2019 مقارنة بعام 2015 (390 نقطة).

وكشفت النتائج عن الأثر الإيجابي لالتحاق الطلبة برياض الأطفال وممارسة أنشطة القراءة والكتابة المبكرة في المنزل، وكذلك التحاقهم بالمدارس ذات المستويات العالية في الانضباط المدرسي، حيث ترتبط المتغيرات الثلاثة بتحسن الأداء في مادتي الرياضيات والعلوم على مستوى المملكة وعلى المستوى الدولي أيضًا.

وكشفت دراسة TIMSS أيضًا عن التأثير السلبي لظاهرتي التنمر والغياب، حيث ينخفض أداء الطلبة الذين يتعرضون للتنمر بشكل متكرر مقارنة بأقرانهم الذين لا يتعرضون للتنمر، كذلك الحال بالنسبة لظاهرة الغياب المتكرر، حيث بلغ الفارق بين أداء طلبة الصف الرابع الأكثر حضورًا للمدرسة والأكثر تغيبًا 52 نقطة في الرياضيات و47 نقطة في العلوم.

يذكر أن 80% من أولياء أمور الطلبة في المملكة راضون جدًا عن مدارس أبنائهم، كما أنّ نسبة الطلبة الذين لديهم شعور قوي بالانتماء إلى المدرسة في المملكة بلغت 65%.