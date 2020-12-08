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المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفة المسار في 4 مدن غدًا
متابعات الخليج 365 -الرياض
يبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة المسار المحدد في 4 مدن اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.
وقال المرور عبر تويتر : يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة، عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، وذلك في كل من جازان – الطائف – الباحة – الجوف.
قيمة مخالفة المسار المحدد
يذكر أنه تم جدولة المخالفات المرورية ولائحة الجزاءات حسب المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة، وتتدرج الغرامة المالية للمخالفات المرورية في الجدول، حيث تبدأ من 150 ريالًا، وترتفع القيمة بحسب المخالفة، وتبلغ قيمة عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق 150 ريالًا، وقيمة مخالفة عدم التقيد بتنظيمات السير عند التقاطعات 300 ريال.
وسيكون رصد مخالفة المسارات من خلال أجهزة تقنية ذكية، طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.
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