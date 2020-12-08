النفط يهبط 1.1% لأقل من 48.5 دولار مع ارتفاع إصابات كورونا

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً أو ما يعادل 1.1% إلى 48.28 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 45.31 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو 1% أمس الاثنين.

وعالمياً، أدت زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 إلى سلسلة من إجراءات العزل العام من جديد، من بينها قيود صارمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وكذلك ألمانيا وكوريا الجنوبية.

وطالبت كاليفورنيا يوم الاثنين معظم الولاية بإغلاق المتاجر وبالبقاء في المنازل بموجب أمر جديد سيستمر ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقالت مصادر حكومية في فرنسا إن الدولة ربما ترجئ تخفيف بعض قيود العزل العام الأسبوع المقبل بعد مؤشرات على أن الاتجاه النزولي للحالات الجديدة انحسر بعد أن سُمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في أواخر الشهر الماضي.

