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أكّدت "دارة الملك عبدالعزيز" أن موسم "المربعانية" قد سجّل دخوله يوم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم 14 من شهر يناير المقبل -حسب تقويم أم القرى-، وتعود تسميته بهذا الاسم لأن عدد أيامه تمتد إلى 40 يومًا.
وقالت "الدارة" ما تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" إن هذا الموسم يُسمى أيضًا بـ"قران 13" وعدد أيامه 39 يومًا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وجميعها تستغرق 13 يومًا.
وأوضحت عبر منشور "إنفو جرافيك" نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية موسم المربعانية يُسمى بـ"نجم الإكليل"، وتعود تسميته لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال: إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول.
وأضافت: منتصف الموسم يُسمى بـ"نجم القلب"، وتعود تسميته لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال: إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب.
وختمت "الدارة": "نجم الشولة" البالغة مدته 13 يومًا هو آخر "موسم المربعانية" وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة.
يُشار إلى "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم محتوى معلوماتيًا متنوّعًا عن التاريخ والجغرافيا، وكذلك سيرة ملوك هذه البلاد، بدءًا من المؤسس – طيّب الله ثراه ـ، والكثير من المختارات الأدبية والإرشيفية لتاريخ المملكة العربية السعودية.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 02:31 PM
تحليل وتوضيح لـ"الدارة" متنوعان يحملان "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول"إنفوجراف "قران 13".. ماذا يحمل ملخص "المربعانية" عن أقسامه ومدده؟
أكّدت "دارة الملك عبدالعزيز" أن موسم "المربعانية" قد سجّل دخوله يوم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم 14 من شهر يناير المقبل -حسب تقويم أم القرى-، وتعود تسميته بهذا الاسم لأن عدد أيامه تمتد إلى 40 يومًا.
وقالت "الدارة" ما تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" إن هذا الموسم يُسمى أيضًا بـ"قران 13" وعدد أيامه 39 يومًا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وجميعها تستغرق 13 يومًا.
وأوضحت عبر منشور "إنفو جرافيك" نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية موسم المربعانية يُسمى بـ"نجم الإكليل"، وتعود تسميته لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال: إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول.
وأضافت: منتصف الموسم يُسمى بـ"نجم القلب"، وتعود تسميته لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال: إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب.
وختمت "الدارة": "نجم الشولة" البالغة مدته 13 يومًا هو آخر "موسم المربعانية" وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة.
يُشار إلى "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم محتوى معلوماتيًا متنوّعًا عن التاريخ والجغرافيا، وكذلك سيرة ملوك هذه البلاد، بدءًا من المؤسس – طيّب الله ثراه ـ، والكثير من المختارات الأدبية والإرشيفية لتاريخ المملكة العربية السعودية.
، إنفوجراف "قران 13".. ماذا يحمل ملخص "المربعانية" عن أقسامه ومدده؟ ،
المصدر : الخليج 365
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