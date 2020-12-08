بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم اشتراط المرأة عدم الزواج عليها أو تأخير الإنجاب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها، أو تأخير الإنجاب وعدم تتابع الحمل.

وقال الخثلان خلال استضافته في قناة «الرسالة» إن اشتراط المرأة على الرجل الا يتزوج عليها صحيح بحسب الفقهاء، ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج ثانية فله ذلك، وتستفيد المرأة من هذا الشرط في حقها في طلب الفسخ مباشرة من غير بذل عوض، مضيفًا أن هذا الشرط لا يعني تحريم ما حله الله.

وأوضح الخثلان أنه بالنسبة لشرط تأخير الإنجاب فيكون بالتفاهم بين الطرفين، وهو ليس منعًا للإنجاب، إنما تأخيره بسبب مصالح معينة مثل الدراسة أو غير ذلك، وهو أمر لا بأس به ما دام ليس منعًا للإنجاب إنما تنظيمًا له.

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