فريق سعودي يستأصل ورمًا شحميًّا وزنه 18 كجم من مريض ستيني

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، من إزالة ورم الساركومي الشحمي الخبيث بوزن ١٨ كجم من جسد مريض ستيني.

وذكرت المدينة –في بيان لها نشرته عبر موقعه الإلكتروني- أنه فريق الجراحات التخصصية، نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني، باستئصال الورم، في عملية صعبة ومعقدة استغرقت تسع ساعات ونصف الساعة، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية.

وأوضحت أن المدينة الطبية استقبلت الحالة عبر برنامج «حالتي» محولة من مستشفى الملك فيصل بمكة، وكان يعاني من ورم ضخم يملأ تجويف البطن بالكامل مسببًا ضغطًا على الأمعاء وعدم القدرة على الأكل ونقص بالوزن واعاة عن الحركة.

وتم إخضاع المريض لفحوصات كاملة وأشعات مقطعية ورنين مغناطيسي مع أخذ عيّنة من الورم، أظهرت نتائجها وجود ورم خبيث من نوع الساركومي الشحمي مع ضغط على الأمعاء والقولون المستعرض الأيسر ودفعهما إلى الجهة اليمنى من البطن مسببًا عطبًا للكلية اليسرى ودفعها إلى الجانب الأيمن، وكذلك الوريد الأجوف السفلي.

وأضافت مدينة الملك عبد الله الطبية، أن الفريق الطبي اجتمع لمناظرة الحالة من قبل اطباء التخدير تحضيرًا لاجراء الجراحة، وكذلك أطباء العلاج الإشعاعي برئاسة الدكتور محمد المغربي وذلك لإعطاء المريض جرعة إشعاعية داخل غرفة العمليات بعد استئصال الورم بتقنية IORT المتقدمة.

وتقرر إجراء جراحة للمريض بشكل عاجل برئاسة استشاري جراحة الأورام الدكتور إيهاب الحسيني وفريق متكامل من قسم الجراحات التخصصية وفريق التخدير والتمريض تم خلالها استئصال كامل الورم مع الكلية اليسرى والحالب وجزء من الجدار الخلفي للبطن خاصة «عضلة اللفائف» تم بعدها إخضاع المريض للعلاج الإشعاعي داخل غرفة العمليات في عملية استغرقت ٩ ساعات ونصف السلاعة، وبإشراف مباشر من رئيس أقسام الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني.

وأشارت إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ونقل بعدها المريض الى العناية المركزة حتى تماثل للشفاء وخرج وهو بصحة وعافية.

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