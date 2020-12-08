«توكلنا»: 4 تعليمات لعمل التطبيق بشكل صحيح

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، مجموعة من التعليمات التي يجب توافرها لعمل التطبيق بشكل صحيح على الهاتف.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه لكي يعمل تطبيق «توكلنا» بشكل صحيح، يجب التأكد من أن خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، وضبط الجهاز حسب تاريخ ووقت المملكة، وتفعيل تحديد الموقع الجغرافي gps، وعدم وجود اتصال vpn ولا تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد.

من جهة أخرى، ذكر التطبيق ان المواطن والمقيم الذي لديه حساب في «أبشر» أثناء التسجيل بـ«توكلنا» سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في «أبشر»، وعند تغيير الرقم لاحقًا في «أبشر» سوف يتم تعديله في «توكلنا» عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في «توكلنا».

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