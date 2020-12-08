السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم عن تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.

// انتهى //

13:30ت م

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أبوظبي 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم عن تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 178,837 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 584 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160,295 حالة.// انتهى //13:30ت م0058

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