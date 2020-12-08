السعودية اليوم / "تقييم" تحتفي بـتدريب أكثر من 23 ألف متدربٍ



الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

احتفت الهيئة

جاء ذلك في المؤتمر الافتراضي الذي أقامته الهيئة اليوم، لإطلاق البرامج التدريبية ومبادرات "أكاديمية تقييم" لعام 2021م، التي تستهدف تدريب أكثر من 8000 شخص في أكثر من 245 دورة تدريبية في مختلف قطاعات التقييم، كما ستخصص الأكاديمية مسارات تدريبية مخصصة للجهات الحكومية، وستتيح استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لقائمة المدربين المعتمدين في الهيئة.

كما استعرضت "أكاديمية تقييم" خلال المؤتمر منهجيتها في توطين المناهج التدريبية وآلية عمل اللجان المشكّلة بهدف تطوير هذه المناهج وتقويمها وبناء البرامج التدريبية المهنيّة بما يتواكب مع متطلبات السوق ويساعد في رفع جودة المخرجات، ومبادرة التعلم التكيفي التي ستعظّم من أثر الدورات التدريبية وتخدم المستفيدين من خلال تفعيل التقنية وتصميم برامج تتناسب مع احتياجاتهم وأخيرًا، أعلنت الأكاديمية عن بدء تقديم دورات تقييم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث ستكون الدورة الأولى في الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تقدّمه "أكاديمية تقييم" في قطاع التقييم العقاري معتمد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS ويشمل هذا القطاع تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، كما اعتمد المعهد الدولي لمقيّمي الأعمال IIBV البرنامج التدريبي في تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، أما البرنامج التدريبي في تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة تم اعتماده من الجمعية الأمريكية للمقيّمين ASA ويشمل هذا القطاع تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها كما تقدّم (أكاديمية تقييم) برنامجًا متخصصًا في تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية.

// انتهى //

13:28ت م

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الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساحتفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، بتدريب أكثر من 23 ألف متدربٍ حضروا 1000 دورة تدريبية في قطاع التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية وتقييم الآلات والمعدات وتقييم أضرار المركبات المقدمة من خلال الذراع التعليمي للهيئة "أكاديمية تقييم" في 95 مدينة ومحافظة داخل المملكة، إضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية.جاء ذلك في المؤتمر الافتراضي الذي أقامته الهيئة اليوم، لإطلاق البرامج التدريبية ومبادرات "أكاديمية تقييم" لعام 2021م، التي تستهدف تدريب أكثر من 8000 شخص في أكثر من 245 دورة تدريبية في مختلف قطاعات التقييم، كما ستخصص الأكاديمية مسارات تدريبية مخصصة للجهات الحكومية، وستتيح استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لقائمة المدربين المعتمدين في الهيئة.كما استعرضت "أكاديمية تقييم" خلال المؤتمر منهجيتها في توطين المناهج التدريبية وآلية عمل اللجان المشكّلة بهدف تطوير هذه المناهج وتقويمها وبناء البرامج التدريبية المهنيّة بما يتواكب مع متطلبات السوق ويساعد في رفع جودة المخرجات، ومبادرة التعلم التكيفي التي ستعظّم من أثر الدورات التدريبية وتخدم المستفيدين من خلال تفعيل التقنية وتصميم برامج تتناسب مع احتياجاتهم وأخيرًا، أعلنت الأكاديمية عن بدء تقديم دورات تقييم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث ستكون الدورة الأولى في الربع الأول من العام المقبل.يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تقدّمه "أكاديمية تقييم" في قطاع التقييم العقاري معتمد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS ويشمل هذا القطاع تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، كما اعتمد المعهد الدولي لمقيّمي الأعمال IIBV البرنامج التدريبي في تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، أما البرنامج التدريبي في تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة تم اعتماده من الجمعية الأمريكية للمقيّمين ASA ويشمل هذا القطاع تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها كما تقدّم (أكاديمية تقييم) برنامجًا متخصصًا في تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية.// انتهى //13:28ت م0056

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