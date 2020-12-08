السعودية اليوم / روسيا تسجل 26097 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 562 حالة وفاة بالإضافة إلى26097 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44159 وفاة و2515009 إصابة ، مشيراً إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 24938 ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1981526.

// انتهى //

12:34ت م

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موسكو 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 562 حالة وفاة بالإضافة إلى26097 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44159 وفاة و2515009 إصابة ، مشيراً إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 24938 ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1981526.// انتهى //12:34ت م0040

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