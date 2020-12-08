شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء " ترصد 222 مخالفة للإجراءات الوقائية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، 222 مخالفة تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 3 ديسمبر الجاري 1509 منشآت في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات في تلك المنشآت، عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين معقمات في الأماكن المخصصة لها.

وكانت "الغذاء والدواء" أحالت خلال الفترة الماضية 22 منشأة إلى وزارة الداخلية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

يأتي ذلك تنفيذًا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.