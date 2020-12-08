شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوداني والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سموه بمطار الخرطوم الدولي، وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.
وعقب الاستقبال عقد سموه جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلف تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا، إضافة لبحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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