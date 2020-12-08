انطلاق ندوة الطيف الترددي اليوم.. تعزيز للتنافسية وتعظيم للعائد الاقتصادي

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ندوة دولية افتراضية بعنوان “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي” وذلك خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2020.

وتستهدف الندوة توحيد الجهود والرؤى العالمية لتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.

ويأتي تنظيم المملكة، ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لهذه الندوة الدولية، للتأكيد على مكانة المملكة ودورها الفاعل في مجال إدارة وتمكين الطيف الترددي بمختلف استخداماته.

وتعد هذه الندوة إحدى مخرجات إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمورد الطيف الترددي، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025.

ومن المقرر أن تتناول هذه الندوة أبرز المستجدات والتحديات في إدارة الطيف الترددي عالميًا، وتسعى لتعزيز التوافق الإقليمي والدولي في استخدامات الطيف الترددي.

هذا ويتزامن تنظيم هذه الندوة مع موافقة مجلس الوزراء على تمكين الهيئة من عقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية؛ بغرض تعزيز التنافسية وتعظيم العائد الاقتصادي من الطيف الترددي.



