شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة»: بدء التقديم على النقل الداخلي للإداريات بالمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ تعليم منطقة مكة المكرمة استقبال طلبات نقل شاغلات الوظائف التنفيذية (الإداريات) في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، الذي سيستمر حتى يوم السابع من شهر جمادى الأولى القادم.

وبين المدير العام للتعليم الدكتور أحمد الزائدي في تعميمه أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من الإدارة على تحقيق الاستقرار لشاغلات الوظائف التنفيذية، ولأهمية تحقيق التوازن في التوزيع وفق التشكيلات المدرسية، وإتاحة الفرصة للتنقلات الداخلية حسب الرغبات والاحتياج لمن ترغب حسب مدارس الاحتياج فقط، والموضحة في الرابط الذي تم إرساله، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول أي طلب بعد الموعد المحدد لطلب النقل.

وبين أنه يتعين على الموظفة الراغبة في النقل، إرفاق المستندات المطلوبة في حال وجود ظروف خاصة أو صحية، وفي حال رغبة الموظفة في العدول عن طلب النقل يتم تعبئة استمارة طلب العدول عن النقل الداخلي من خلال نموذج، وتسليمها مناولة باليد إلى شعبة النقل والترقيات (بنات)، ابتداء من يوم (الأربعاء) الموافق للثامن من شهر جمادى الأولى إلى يوم (الإثنين) الموافق للثالث عشر من الشهر نفسه، ولن يتم قبول أي طلب عدول بعد الموعد المحدد، مشيراً الى أنه يتعين رفع جميع الطلبات موقعة ومختومة من الرئيس المباشر مناولة باليد، أو على البريد الإلكتروني لشعبة النقل (بنات).