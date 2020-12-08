- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزارة الحج تدعو 382 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الحج تدعو 382 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم
لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 13/04/1442هـ لنهاية 17/04/1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية، ومراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.
وطالبت وزارة الحج والعمرة، أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان.
وأكدت الوزارة، على إحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم، وظائف التصميم الداخلي نأمل إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.
وأشارت إلى أن من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.
وأضافت وزارة الحج أنه يمكن الاطلاع على مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج تدعو 382 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.