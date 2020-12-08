2020-12-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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من المتوقع إصدار لعبة الفيديو Cyberpunk 2077 في العاشر من ديسمبر، على كل من جهازي بلايستيشن 5 PS5 وإكس بوكس سيريوس إكس Xbox Series X.

وعلى الرغم من أن اللعبة كان من المنتظر إطلاقها لأجهزة PC وPS4 وXbox One ومنصة ألعاب قوقل Google Stadia في الأصل في 16 أبريل 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا أخلت بالمخططات، وستكون اللعبة متوافقة مع الإصدارات الحديثة من أنظمة بلاي ستيشن 5 وXbox Series X.

ويمكن لمستخدمي PS5 البدء في تجربة اللعبة بترقيات الجيل التالي وكلها مجانية تمامًا لأي شخص يشتري اللعبة.

ما هي لعبة Cyberpunk 2077 ؟

تتميز اللعبة بخريطة مترامية الأطراف وتستكشف العالم المفتوح الذي يجري داخل مدينة ضخمة مستقبلية تسمى Night City، وهناك الكثير مما يمكن أن يقوم به اللاعبون، حيث إن اللاعب هنا من المرتزقة الخارجين عن القانون. ويجب على اللاعبين البحث عن تميمة يُزعم أنها تحمل مفتاح خلود، وطوال الرحلة يقابل اللاعب مجموعة متنوعة من الشخصيات الملونة بما في ذلك نجم نجم هوليوود كيانو ريفز والمغني جوني سيلفرهاند.

ومثل الكثير من الألعاب التي ستصدر على وحدات التحكم الجديدة، ستحصل Cyberpunk 2077 على ترقية مجانية على PS5 وXbox Series X، لكن لن تأتي الترقية الكاملة حتى عام 2021.

كيفية ترقية Cyberpunk 2077 مجانًا لجهاز PS5

لا يُتوقع الترقية الكاملة لـ Cyberpunk 2077 حتى العام المقبل، لكن لن يضطر اللاعبون على PS5 إلى الانتظار حتى عام 2021 لبدء جني بعض فوائد اللعب على أحدث جيل من وحدات التحكم، فبمجرد تحميل اللعبة على PS4 ونقلها إلى PS5 ستلاحظ الفرق على الفور من حيث بعض التحسينات الرسومية ومعدل الإطارات، بالإضافة إلى أوقات التحميل الأسرع.

ولحسن الحظ، فإن ترقيات Cyberpunk 2077 مجانية تماماً، وستتاح لمستخدمي PS5 الأوائل فرصة لرؤية الترقية الأولى عند الإطلاق، ويجب أن تصل الترقية الكاملة للعبة على PS5 وXbox Series X في وقت ما في عام 2021 حيث لم يعلن CD Projekt Red الاستوديو الذي يقف وراء تطوير اللعبة، عن تاريخ رسمي حتى الآن.



