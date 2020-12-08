المسند يتوقع: مرتفع جوي يجثم فوق أجواء السعودية وهذه خصائصه

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د.عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار الأحوال الجوية .

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم، ومرتفع جوي يجثم فوق أجواء المملكة، ومن خصائصه سماء زرقاء صافية، وأجواء باردة”.

ونشر المسند بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة بالمملكة، وكانت أقلها القريات بـ 6.6 درجة، وأعلاها جيزان بـ 12.7 درجة، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للبيان المرفق .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



