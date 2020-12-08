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وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة تركي آل الشيخ: المملكة الأفضل بتقنيات 5G
أكد أن القيادة الرشيدة وفرت للوزارة كل عناصر النجاح
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، اليوم (الثلاثاء)، مع تغريدة كتبها رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بشأن سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G.
وكان آل الشيخ قد أثنى في تغريدته على سرعة الإنترنت في المملكة، لافتا إلى أن ذلك جاء بفضل دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات في هذا الشأن.
وتفاعل وزير الاتصالات معه حيث أكد أن القيادة وفرت للوزارة كل عناصر النجاح حتى أصبحت المملكة من أفضل الدول في نشر تقنيات الجيل الخامس.
ووجه “السواحه” الشكر إلى أبطال قطاع الاتصالات، مؤكداً أن الوطن ما زال يستحق المزيد، مشيداً بجهود “آل الشيخ” وفريقه في قطاع الترفيه.
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