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2020-12-08 البحرين: ندعم السعودية في أي إجراء لحفظ أمنها ضد اعتداءات الحوثي أدانت محاولة مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية متابعات الخليج 365 - واس أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة (مفخخة). وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على موقف مملكة البحرين الداعم دائماً للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، مشيدة في الوقت نفسه بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها.



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