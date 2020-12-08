السعودية | الرياض.. وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة في نفق

شكرا لقرائتكم الرياض.. وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة في نفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض، العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، وهو مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر.

كما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.