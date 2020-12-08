، خلال أربعة أشهر.. ٦٥ ألف مستفيد من خدمات مستشفى شرق جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر العيادات الافتراضية للمرضى والمستفيدين في العيادات الخارجية

قدّم مستشفى شرق جدة خدماته لعدد ٦٥٣٩٨ مستفيداً لفترة الأشهر الأربعة الماضية لهذا العام ٢٠٢٠م، وذلك خلال جائحة كورونا عبر العيادات الافتراضية للمرضى والمستفيدين في العيادات الخارجية، حيث تأتي هذه الخدمات تواصلاً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ ٤٠١٨٨ مراجعاً، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية ٢٢٠٠٦ مرضى ومراجعين، كما بلغ مجموع العمليات التي تمت خلال الفترة نفسها ١٧٢١ عملية؛ منها ١٤٨٣ عملية لدى قسم الولادة.

كما أتاحت هذه الخدمات للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة مرضاه.