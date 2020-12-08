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أكّدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تمّ تطويرها.
وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".
وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.
وأوضحت أوبراين أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقّق حتى الآن هو البداية فحسب.
وأضافت: "توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هي ما سيتطلبه الأمر للوصول إلى الهدف النهائي".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 09:16 AM
أوبراين: تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمةالصحة العالمية توضح موقفها من "إلزامية" التطعيم ضدّ كورونا
أكّدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تمّ تطويرها.
وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".
وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.
وأوضحت أوبراين أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقّق حتى الآن هو البداية فحسب.
وأضافت: "توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هي ما سيتطلبه الأمر للوصول إلى الهدف النهائي".
، الصحة العالمية توضح موقفها من "إلزامية" التطعيم ضدّ كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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