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إنقاذ حياة عشريني أصيب بطلقة نارية نافذة في بيشة
متابعات الخليج 365 - بيشة
تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إنقاذ حياة عشريني أصيب بطلقة نارية نافذة في الظهر وخروجها من البطن.
وأوضحت صحة بيشة، في بيان لها، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل المصاب وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني انخفاضاً في ضغط الدم، وبعد إخضاعه لعملية استكشافية، اتضح وجود نزيف حاد في البطن نتيجة لتأثر الكلية اليمنى والكبد بالإصابة ووجود ثقوب متعددة في المعدة.
وأبانت أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على نزيف الكبد والكلية وتم أيضاً استئصال جزء من المعدة، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى وهو الآن بصحة جيدة.
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