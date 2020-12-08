الزعاق يتوقع حالة الطقس خلال 10 أيام قادمة في السعودية

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس في السعودية خلال الأيام العشرة المقبلة، حيث توقع هطول أمطار منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الزعاق إن الأيام العشرة المقبلة ستشهد أجواءً مستقرة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر، مضيفاً أن النجم الثاني من المربعانية سيدخل الأسبوع المقبل يوم 16 من ديسمبر.

وأضاف أن منتصف الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الاستقرار تتخللها سحب ماطرة تؤثر على نفس المناطق التي نالتها الحالات السابقة.

وأشار إلى أن الحالة المطرية لها ذراعان؛ ذراع في بحر العرب تشمل اليمن والإمارات وسلطنة عمان، وذراع في البحر الأبيض المتوسط تشمل بلاد الشام والعراق، وتلتقي الذراعان في السعودية وتنسحبان باتجاه الكويت.

وبين أن الأراضي الموسومة تنقسم لثلاثة أقسام (طينية ورملية وحصى أو حصحاص)، وأفضلها الطينية التي يكفيها حالتان ممطرتان حتى تنبت، ثم الرميلة التي تحتاج لست حالات ممطرة تكون خلال مواسم الوسم والمربعانية والعقارب، أما أقل الأراضي الموسومة جودة فهي الحصحاص.

