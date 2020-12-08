الجماعات المواليه لإيران تهاجم الحكومة العراقية

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‏بعد افتتاح منفذ عرعر والمشاريع التنموية السعودية في العراق، هاجمت الجماعات الموالية لإيران الحكومة العراقية خوفاً على مصالح إيران، ومع ذلك نرى اليوم وفد سعودي رفيع المستوى يصل ‎#بغداد لاستكمال أعمال التنسيق بين البلدين بعد إعلان العراق قرب فتح منفذ آخر ????????????????





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